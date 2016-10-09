Тбилиси, 9 октября, 2016, 08:46 — ИА Регнум. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что его партия «Единое национальное движение» получила на выборах хороший результат, и сейчас наступило время, когда все должны защитить добытые путем выборов мандаты. Об этом он заявил в своем видеообращении, размещенном на его странице в сети Facebook.

Всё хорошо

Очень значительной Саакашвили назвал и последнюю информацию по итогам экзитполов о том, что «фашистский», по его определению, «Альянс патриотов» избирательный барьер преодолеть не смог.

Экс-президент опирается на данные, которые обнародовала телекомпания «Рустави-2» и которые выдала компания GfK, проводившая опрос по заказу «Рустави-2». Ссылаясь на эти данные, Саакашвили заявил, что на данный момент разница между двумя основными политическими силами — ЕНД и «Грузинской мечтой» в голосовании по пропорциональным спискам очень незначительна и составляет всего несколько мандатов. Что касается выборов по мажоритарным округам, в абсолютном большинстве округов, по полученной Саакашвили информации, победу одержали кандидаты от ЕНД.

«Это означает, что сейчас мы должны очень хорошо поработать в комиссиях. Никто не должен покидать посты в комиссиях, тем более мы должны понимать, что все еще впереди, так как нужно защищать мандаты. Ситуация не такая, как кажется. Все явно ежеминутно меняется к лучшему. Сейчас как никогда важно не опускать руки. Мы должны довести начатое дело до конца. Каждый протокол нужно защитить. Я уверен, что мы получим гораздо лучшие результаты, чем ожидали», — заявил Михаил Саакашвили.

8 октября в Грузии проходили парламентские выборы, а одновременно с ними выборы Верховного совета Аджарской АР, промежуточные и внеочередные выборы местных органов власти.

По данным опросов GfK (которые опубликовала «Рустави-2»), в парламент Грузии по пропорциональным спискам пройдут три избирательных субъекта: ГМ (39,9% голосов), ЕНД (32,74%) и Альянс патриотов (5,76%). Остальные партии и блоки преодолеть избирательный барьер (5%) не смогут.

Что касается опроса TNS Opinion (опубликованного четырьмя грузинскими телекомпаниями), в нем ГМ получила 53,2%, ЕНД — 19,5%, Альянс патриотов — 5%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам обработки 59,78% данных, партия «Грузинская мечта» набрала 50,16%, а ЕНД — 26,65%. «Альянс патриотов» не смог пока преодолеть барьер в пять процентов: на счету партии 4,86%.