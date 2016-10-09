Тегеран, 9 октября, 2016, 04:48 — ИА Регнум. Иранская национальная нефтяная компания (NIOC) и российская «Татнефть» 8 октября заключили соглашение на исследование месторождения Дехлоран в провинции Илам на западе ИРИ. Об этом стало известно из сообщения агентства Shana.

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Запасы этого месторождения иранского черного золота оценивают в пять миллиардов баррелей нефти. При этом в NIOC во время подписания соглашения заявили, что «Татнефти», как можно скорее, необходимо открыть свое представительство на территории Ирана.

Напомним, что в январе этого года с Ирана были сняты санкции Запада, введенные ранее за ядерную программу страны. С 2012 года экономика ИРИ, во многом ориентированная на нефть, сильно подкосилась из-за действия ограничительных мер. Производство и экспорт черного золота упали. Поэтому после отмены санкций власти Тегерана заявили, что теперь будут наращивать добычу нефти до досанкционных 4 млн баррелей в сутки и восстанавливать утраченную долю рынка, часть которой ушла к Саудовской Аравии.

Самому Ирану тяжело реализовать эти планы. И как видим, с января ИРИ еще так и не удалось нарастить добычу до досанкционного уровня. В связи с этим Тегеран пытается повысить привлекательность своих нефтяных месторождений. В частности правительство страны ранее одобрило новую модель нефтяных контрактов для иностранных инвесторов, которая для зарубежных компаний стала намного более выгодной. Свою заинтересованность в совместной работе с ИРИ уже высказал ряд крупных мировых компаний, среди них и российские.

Что касается компании «Татнефть», то к 2020 году она планирует увеличить добычу до 30 млн тонн, то есть на 12% выше по сравнению с актуальным показателем. При этом чистая прибыль «Татнефти» за первое полугодие 2016 года упала на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 48,5 млрд рублей.