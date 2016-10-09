Москва, 10 октября, 2016, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 10 октября, в Госдуме по инициативе комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам состоятся парламентские слушания на тему «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики: выбор приоритетов», сообщает ИА REGNUM. Планируется, что с основным докладами на слушаниях выступят министр финансов Антон Силуанов, председатель Счетной палаты Татьяна Голикова, руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин. Ожидается также участие представителей Минэкономразвития, других министерств и ведомств, регионов, госкорпораций, научного и экспертного сообщества, бизнес-объединений и общественных организаций.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

Согласно подготовленному Минфином проекту «Основных направлений налоговой политики до 2019 года», серьезных изменений в налогообложении до 2019 года не предвидится. Рост налоговой нагрузки затронет только нефтегазовый сектор (увеличится НДПИ), будут повышены и некоторые акцизы, в частности в два раза предлагается повысить акцизы на тихие вина (мера не коснется винных напитков, плодовых, игристых и шампанских вин), а также ввести акциз на электронные сигареты.

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В документах Минфина и бюджетных проектировках на трехлетку не содержится указания на введение в России так называемого «налога на тунеядство». При этом ранее вице-премьер Ольга Голодец заявила, что в правительстве разрабатывается законопроект, согласно которому неработающие граждане должны будут платить за фактическое использование социальной инфраструктуры, в частности за полис ОМС. Позже правительство опровергло информацию о подготовке законопроекта.

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Минфин предлагает освободить до 2019 года от НДФЛ самозанятых, увеличить федеральную долю налога на прибыль с 2 до 3% из 20%, перераспределив доходы в пользу «бедных регионов» (это составит около 117 млрд рублей в 2017 году). Также Минфин настаивает на модификации работы консолидированных групп налогоплательщиков (КГН): ограничить сумму убытка, которую можно переносить на финансовый результат.

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По словам главы правительства РФ Дмитрия Медведева, проект федерального бюджета на 2017−2019 годы исходит из того, что санкции против России будут сохранены, а средняя цена на нефть будет в районе $40 за баррель.

Из документа следует, что федеральный бюджет на следующую трехлетку будет сверстан, исходя из среднегодовой цены на нефть марки Urals в 40 долларов за баррель. Прогнозируется, что инфляция к 2019 году составит 4% в год, курс рубля ослабнет до 71,1 рубля за доллар в 2019 году, при этом темпы роста ВВП к этому времени вырастут до 2,1%. Документ Минфина опирается на базовый прогноз Минэкономразвития. В нем предсказывается сохранение антироссийских финансово-экономических санкций до конца 2019 года. Также Минэкономразвития прогнозирует, что отток капитала из РФ будет постепенно сокращаться: в 2017 году составит в 30 млрд долларов, в 2018 году — в 25 млрд долларов, в 2019 году — в 20 млрд долларов.

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По мнению главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова («Единая Россия»), участие депутатов в обсуждении предложений Минфина — важный элемент парламентского контроля. «Мы будем обсуждать основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики. По закону о парламентском контроле это право парламента — предварительно рассматривать эти основополагающие документы, как и госпрограммы, это наша форма парламентского контроля», — отметил ранее депутат.