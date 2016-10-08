Минск, 8 октября, 2016, 18:46 — ИА Регнум. В минском торговом центре «Европа 8 октября двое мужчин с бензопилой и топором напали на граждан, принимавших пищу в местной пиццерии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Insomnia Cured Here Бензопила

Жертвами атаки стали две девушки: одна от полученных ранений скончалась, а вторая госпитализирована. Милиция задержала нападавших.

Как сообщало ИА REGNUM, Белоруссия входит в число мировых лидеров по количеству полицейских на душу населения. В то же время республика является одной из самых «пьющих» и в криминальном отношении неблагополучных.