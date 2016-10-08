Анкара, 8 октября, 2016, 18:41 — ИА Регнум. Власти Турции заинтересованы в экономическом сотрудничестве с Российской Федерацией (РФ) и поддерживают строительство газопровода «Турецкий поток». Об этом, как передает The Moscow Post, заявил министр экономики Турции Нихат Зейбекджи.

Consiglieri88 Газопровод «Турецкий поток»

«Мы (власти Турции) поддерживаем проекты «Турецкий поток», естественно, и строящуюся в Турции атомную станцию, потому что мы заинтересованы в этих взаимных инвестициях, — заявил министр. — Насколько я знаю, все достаточно позитивно в этом направлении».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, газопровод «Турецкий поток» планируется проложить из РФ в Турцию по дну Чёрного моря. Об отказе от проекта Москва приняла решение в 2014 году. В августе 2016 года президент Российской Федерацией Владимир Путин и глава Турции Райджеп Тейп Эрдоган договорились о возрождении проекта.