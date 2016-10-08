Турция ожидает отмены виз с Россией
Анкара, 8 октября, 2016, 17:38 — ИА Регнум. Власти Турции выступают за отмену виз с Российской Федерацией (РФ) в «приемлемые сроки». Об этом, как передает RT, заявил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи.
«Как вы знаете, до кризиса (в российско-турецких отношениях) граждане наших государств могли путешествовать без необходимости получать визу, — говорит министр. — Безвизовые отношения идут на пользу и туризму, и торговле, и в целом нашим странам».
При этом Зейбекчи добавил, что власти РФ и Турции возобновили контакты для того, чтобы вернуть безвизовые отношения.
«Ожидается, что вопрос с повторной отменой виз будет решен в приемлемые сроки», — добавил он.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ухудшение отношений РФ с Турцией началось осенью 2015 года, когда российский бомбардировщик Су-24 был сбит турецкими ВВС в Сирии. В результате данных действий турецкой авиации погиб один из российских летчиков.
После письма президента Турции Реджепа Эрдогана Владимиру Путину, содержащего извинения за этот инцидент, отношения Москвы и Анкары стали налаживаться.