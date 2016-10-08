Анкара, 8 октября, 2016, 17:38 — ИА Регнум. Власти Турции выступают за отмену виз с Российской Федерацией (РФ) в «приемлемые сроки». Об этом, как передает RT, заявил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Как вы знаете, до кризиса (в российско-турецких отношениях) граждане наших государств могли путешествовать без необходимости получать визу, — говорит министр. — Безвизовые отношения идут на пользу и туризму, и торговле, и в целом нашим странам».

При этом Зейбекчи добавил, что власти РФ и Турции возобновили контакты для того, чтобы вернуть безвизовые отношения.

«Ожидается, что вопрос с повторной отменой виз будет решен в приемлемые сроки», — добавил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ухудшение отношений РФ с Турцией началось осенью 2015 года, когда российский бомбардировщик Су-24 был сбит турецкими ВВС в Сирии. В результате данных действий турецкой авиации погиб один из российских летчиков.

После письма президента Турции Реджепа Эрдогана Владимиру Путину, содержащего извинения за этот инцидент, отношения Москвы и Анкары стали налаживаться.