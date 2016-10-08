Дамаск, 8 октября, 2016, 16:53 — ИА Регнум. Боевики террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обстреляли из переносного зенитного комплекса (ПЗРК) российский транспортный вертолет Ми-8 в Сирии. Об этом, как передает «Коммерсантъ», сообщило Министерство обороны России.

SRA JERRY MORRISON Вертолёт Ми-8

Инцидент произошел в субботу, 8 октября, в провинции Хама.

«Вертолет Ми-8, доставлявший гуманитарную помощь в сопровождении офицеров российского Центра примирения враждующих сторон, подвергся обстрелу боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК)», — говорится в сообщении ведомства.

При этом в ведомстве добавили, что благодаря достаточной высоте, на которой летел вертолет и мастерству экипажа, никто из находившихся на борту воздушного судна не пострадал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 сентября 2015 года в Сирии началась российская военная операция. Сирийские власти попросили Москву о помощи, так как оказались на грани поражения в войне с террористическими группировками.