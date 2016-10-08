Ташкент, 8 октября, 2016, 16:30 — ИА Регнум. Для голосования на выборах президента Узбекистана будут открыты избирательные участки в Москве и Новосибирске, сообщил ИА REGNUM представитель ЦИК Узбекистана.

LEMeZza Здание посольства Узбекистана в Москве

«В целом за рубежом будут открыты 44 избирательных участка», отметили в ЦИК.

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Выдвижение кандидатов на выборах президента Узбекистана началось 30 сентября и завершится 20 октября.

Право на выдвижение кандидата в президенты имеют политические партии. Политическая партия может выдвигать кандидата в президенты Узбекистана при условии, что она зарегистрирована министерством юстиции Узбекистана не позднее, чем за шесть месяцев до дня объявления о начале избирательной кампании.

Своих кандидатов выдвинули все политические партии, зарегистрированные в Узбекистане.

Так, от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеп) выдвинут исполняющий обязанности президента республики Шавкат Мирзиеев.

Демократическая партия «Миллий тикланиш» (Национальное возрождение) выдвинула кандидатуру Сарвара Отамурадова, Социал-демократическая партия Узбекистана «Адолат» Наримана Умарова, Народно-демократическая партия Узбекистана —Хотамжона Кетмонова.

Президент Узбекистана Ислам Каримов (https://regnum.ru/news/polit/2 174 721.html) был доставлен в больницу 27 августа около в 09:00 в бессознательном состоянии. Спустя несколько дней, 2 сентября, в 20:15 по местному времени наступила остановка сердца, а в 20:55 у Ислама Каримова была констатирована биологическая смерть.