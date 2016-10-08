Москва, 8 октября, 2016, 16:13 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации прокомментировало сообщения западных СМИ, ссылающихся на разведку США о том, что в Калининградской области были обнаружены оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М». Соответствующее заявление сделал сегодня, 8 октября, на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

mil.ru Тактический ракетный комплекс «Искандер-М»

Он с усмешкой отметил, что большого секрета из переброски «Искандеров» в Калининградскую область на сухогрузе «Амбал» никто не делал. Более того, это открытая информация.

Конашенков напомнил, что «Искандеры» — это мобильный комплекс и его расчеты круглогодично совершенствуют свою подготовку в рамках плана боевой подготовки подразделения ракетных войск на территории России.

Калининградская область также не является каким-то особым случаем. «Искандеры» бывают там регулярно в рамках боевой подготовки Вооруженных Сил РФ. «Кстати, большого секрета из транспортировки комплекса на сухогрузе «Амбал» никто не делал. Скажу больше, — один «Искандер» был специально выставлен еще до загрузки в «Амбал» под пролетающий американский разведывательный спутник для уточнения параметров работы этого космического аппарата», — сказал Конашенков.

Напомним, ранее сегодня западные СМИ раструбили «сенсацию»: оказывается, разведка США обнаружила в Калининградской области ракетные комплексы «Искандер». СМИ со ссылкой на источники стали гадать, а что же они могут там делать?

Дело в том, что восточноевропейские сателлиты США крайне боятся этих самых «Искандеров», так как считают, что эти ракетные комплексы вполне могут стать средством доставки тактического ядерного оружия.