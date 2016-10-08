Москва, 8 октября, 2016, 14:51 — ИА Регнум. Глава Банка России Эльвира Набуиллина заявила, что на новых банкнотах достоинством в 200 и 2000 рублей будет изображен российский герб, а не символика Центрального банка. Об этом глава регулятора заявила сегодня, 8 октября, в эфире новостной программы «Вести в субботу» на канале «Россия 1».

Герб России

Набуиллина заявила, что Совет директоров решил поместить на новых банкнотах новый герб. Речь идет о государственном гербе Российской Федерации, который должен заменить простого двуглавого орла — символ Центробанка. Постепенно государственный герб вытеснит герб Центробанка и на остальных купюрах.

Также Набиуллина рассказал, что новые купюры будут введены в оборот только в конце 2017 года. Она отметила, что банкнота в 200 рублей будет постепенно вытеснять 100-рублевые банкноты, а возможно и 500-рублевые. Банкноты номиналом в 2 тысячи рублей будут вытеснять тысячные и пятитысячные банкноты.

Глава регулятора заверила, что Центробанк будет выпускать ровно столько банкнот, сколько будут использовать люди, и общая денежная масса от этого не будет увеличиваться. Инфляционных рисков нет, подчеркнула Набиуллина.

Напомним, накануне состоялся финал конкурса по выбору символики для новых банкнот. Победил Дальний Восток (символы — космодром «Восточный» и мост на остров Русский) и Севастополь (символы — памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический). Какой именно символ и на какой банкноте появится в итоге определит совет директоров Банка России.