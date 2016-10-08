Тирана, 8 октября, 2016, 04:09 — ИА Регнум. Полиция Албании отчиталась о борьбе с нелегальными полями марихуаны в стране, сообщает Associated Press 8 октября.

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Начальник полиции Хаки Чако заявляет, что с июня месяца стражи порядка уничтожили 219 Гектар конопляных полей, или более 2,4 млн. растений марихуаны, что в два раза больше, чем в прошлом году. По делам, связанным с производством и контрабандой марихуаны, предназначавшейся в основном для продажи в Косово, а также в Грецию, Италию и Черногорию, арестованы 248 человек.

По подсчетам экспертов, общая стоимость уничтоженной марихуаны — не менее $3,3 млрд., что примерно равняется трети ВВП Албании.