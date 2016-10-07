Москва, 8 октября, 2016, 02:59 — ИА Регнум. Российскими военными 7 октября в сирийский город Алепо доставлено 27 тонн гуманитарной помощи, переданной Арменией. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

facebook.com/MFA.Armenia Гуманитарная помощь из Армении доставлена в Алеппо

«Со склада российского Центра по примирению враждующих сторон (авиабаза «Хмеймим») на аэродром Эн-Найраб (город Алеппо) доставлен гуманитарный груз, предоставленный Республикой Армения, общим весом 27 тонн», — говорится в документе, распространённом пресс-службой Минобороны России.

Сообщается также, что для мирных жителей, покидающих находящиеся под контролем боевиков районы Алеппо, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.

В течение суток также подписаны соглашения о примирении с представителями ещё четырёх населённых пунктов в провинции Латакия. Общее количество населённых пунктов, присоединившихся к процессу примирения, таким образом, увеличилось до 742.

Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами незаконных вооружённых формирований в населённом пункте Муаддамиет-эш-Ших провинции Дамаск и отрядов вооружённой оппозиции в провинциях Хомс, Алеппо и Эль-Кунейтра.

«Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось — 69», — говорится в информационном бюллетене.