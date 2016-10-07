Москва, 7 октября, 2016, 20:48 — ИА Регнум. Заявление госсекретаря США Джона Керри, бездоказательно обвинившего Россию в военных преступлениях в Сирии, наталкивает на неутешительные выводы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 октября, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Флаг

«Если уже, как говорится, во все тяжкие пустился чиновник, который всегда отличался довольно сбалансированным подходом к российско-американским отношениям, то все сомнения должны быть отброшены: политический класс США встал на «тропу войны», — отметил сенатор.

Конечно, это не означает, что России следует прекратить все попытки возобновить политический диалог с американцами по Сирии, рассуждает парламентарий. «Однако существует большая вероятность — и она, к сожалению, день ото дня увеличивается, — что события начнут развиваться по другому сценарию, и мы должны быть к этому готовы», — считает он.

«Тем не менее, несмотря на серьезную эскалацию, нисколько не сомневаюсь, что наши страны не перейдут роковую черту. И моя уверенность во многом зиждется на знании психологии военных людей. В чрезвычайных ситуациях американские военные должны остудить головы политикам, ибо в силу своей профессии лучше них понимают, чем все это может закончиться», — заключил Клинцевич.

Госсекретарь США Джон Керри считает, что действия РФ и правительственных сил САР в Сирии должны расследоваться как военные преступления. Соответствующее заявление он сделал перед встречей с министром иностранных дел Франции Жаном-Марком Эйро.