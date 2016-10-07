Москва, 7 октября, 2016, 20:00 — ИА Регнум. В ходе антитеррористической операции, которую проводит Российская Федерация на территории Сирийской Арабской Республики, в период с 27 февраля по 1 сентября, были уничтожены порядка 35 тысяч террористов. Об этом сегодня, 7 октября, завял журналистам заместитель министра обороны России Анатолий Антонов.

Минобороны.рф Авиагруппа ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» в Сирии

Он рассказал, что в ходе операции ВКС РФ, в период с 27 февраля по 1 сентября этого года, были уничтожены 35 тысяч террористов на территории Сирии. Среди них более 2700 были выходцами из России и стран СНГ.

За это время были освобождены 586 населенных пунктов и более 12 тысяч квадратных километров территории.

С 27 февраля по 1 сентября этого года в Сирии погибли 13 тысяч мирных жителей и 3,5 тысячи сирийских военных. Зафиксировано более 2 тысяч нарушений режима прекращения огня.

Напомним, российская военная операция в Сирии началась 30 сентября 2015 года. Сирийские власти попросили Москву о помощи, так как оказались на грани поражения в войне с террористическими группировками.

В последнее время ситуация в Сирии снова обострилась, так как США не выполнили свои обязательства по соглашению о перемирии. Боевые действия вспыхнули с новой силой.