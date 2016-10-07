Санкт-Петербург, 7 октября, 2016, 19:14 — ИА Регнум. Как в актуальной экономической и политической ситуации российские компании, специализирующиеся на производстве оборудования для газовой промышленности, могут стать более конкурентоспособными? По мнению председателя Совета Ассоциации «СОПКОР», первого заместителя начальника Департамента ПАО «Газпром» Сергея Алимова, вопрос заключается, в первую очередь, в оптимизации затрат с обеспечением требуемого качества. Об этом он заявил «на полях» VI Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент ИА REGNUM.

gazprom.ru На «Невском заводе» создаются газоперекачивающие агрегаты (ГПА) — важнейшие элементы газотранспортной системы, благодаря которым становится возможным транспортирование природного газа по магистральным газопроводам

«Задача оптимизации затрат всегда актуальна. Мы должны понимать, во что вкладываем свои средства, осуществляя производственную деятельность. Сегодня, когда мы решаем проблему импортозамещения, перед отечественными производителями стоит задача сформировать предложение, которое обеспечит замещение иностранных предложений на высоком уровне и, при этом, оптимизирует наши затраты» — объяснил эксперт.

Одной из основных задач Ассоциации «СОПКОР» является как раз обеспечение для предприятий возможности представлять свои высокотехнологичные предложения, которые позволят эффективно участвовать в конкурентной борьбе.

«6 октября наша Ассоциация провела на площадке Петербургского газового форума круглый стол, на котором представители компаний-производителей и поставщиков смогли продемонстрировать потенциальным заказчикам преимущества своих продуктов», — сказал Алимов.