Москва, 7 октября, 2016, 16:45 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации считает, что президент США Барак Хуссейн Обама и его государственный секретарь Джон Керри не поддерживают идею силового решения сирийского конфликта. Об этом сегодня, 7 октября, заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

ilbe.com Алеппо. Сирия

«То тут, то там проскакивает информация о том, что этот план Б, этот сценарий всё ещё на повестке. Как мы понимаем, он не поддерживается ни госсекретарём, ни президентом США, которые всё-таки нацелены на приверженность резолюциям Совбеза, где чётко записано, что военного пути нет», — сказала Захарова.

Она отметила, что в Вашингтоне отсутствует единый подход к сирийскому конфликту. В США идет борьба групп, которые продвигают разные подходы к сирийскому урегулированию, в том числе, силовые. Все это мешает реальному урегулированию конфликта.

Захарова отметила, что в Новейшей истории ещё не было примеров, когда позиция США по международным вопросам была бы настолько дискуссионной.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил американо-российские соглашения по Сирии сорвали те, кто хочет силового решения конфликта.