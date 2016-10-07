Ростов-на-Дону, 7 октября, 2016, 15:37 — ИА Регнум. Губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к коммунальщикам и руководителям муниципальных образований региона через Twitter. Донской глава призвал к своевременной подаче тепла. И обратил внимание на то, что в случае необходимости батареи должны нагреться в домах и социальных объектах раньше положенного срока, передает корреспондент ИА REGNUM 7 октября.

Борис Кустодиев. Осень над городом. 1915

«Через неделю синоптики обещают ноль по ночам. Службы обязаны к этому подготовиться. Не нужно ждать, пока ниже 8 градусов будет трое суток. Похолодало — дайте тепло! Нет тепла — это ЧП, виновные должны будут понести наказание», — написал глава региона в своём микроблоге.

Отметим, что по последней информации в 10 территориях Ростовской области отопительный период стартовал раньше времени. А в областном центре батареи начали нагреваться в 99 социальных объектах. Раньше прийти тепло может только в том случае, если будет подано заявление в соответствующие инстанции.

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