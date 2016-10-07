Донецк, 7 октября, 2016, 15:00 — ИА Регнум. Жители Донетчины благодарны президенту Российской Федерации Владимиру Путину за «личную поддержку» в создании ДНР, ее институтов. Об этом говорится в тексте поздравления главы ДНР Александра Захарченко по случаю 64-летия президента Путина.

kremlin.ru Владимир Путин

«Уважаемый Владимир Владимирович! От себя лично и от лица всех жителей Донецкой Народной Республики сердечно и искренне поздравляю Вас с Днем рождения. Помощь Российской Федерации и Вашей команды, Ваша личная поддержка жителей Донбасса на дипломатическом уровне, в международной политике, в деле строительства институтов государственной власти нашей молодой Республики — неоценимы», — пишет Захарченко.

Глава ДНР отметил братство народов двух государств и подчеркнул наличие дружеских и партнерских отношений России и ДНР. «В День Вашего рождения разрешите пожелать Вам крепкого здоровья, счастья и жизненного благополучия. Пусть рядом с Вами всегда будут только друзья, а все намеченные планы неизменно воплощаются в жизнь», — добавил Захарченко.

В свою очередь, глава ЛНР Игорь Плотницкий официально еще не поздравлял президента Путина. Также по состоянию на 14.00 не было официальных поздравлений со стороны президента Украины Петра Порошенко, передает ИА REGNUM.

Напомним, за более чем два года существования ДНР и ЛНР, власти РФ не признали независимость республик. Ранее, в мае 2014 года, гражданин РФ, глава правительства ДНР Александр Бородай и министр обороны ДНР Игорь Стрелков (позывной «Гиркин») обещали провести в Донбассе два референдума. 11 мая — о создании ДНР и 18 мая — о присоединении ДНР в состав РФ. Второй референдум так и не был проведен.