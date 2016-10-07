Улан-Батор, 7 октября, 2016, 14:47 — ИА Регнум. Проект закона «О внесении изменений и дополнении в закон «О регулировании общественных и частных интересов в общественных службах и предупреждении нарушения интересов госслужащими» внес на обсуждение в парламент сегодня, 7 октября, член Великого Государственного Хурала (Парламент Монголии — ИА REGNUM ), министр юстиции и внутренних дел Сандаг Бямбацогт.

Ken Teegardin Иностранные счета

Согласно документу, госслужащим будет запрещено иметь счёта и сбережения в иностранных банках, а также быть учредителями юридических лиц, зарегистрированных за границей. Нововведениями предусмотрено, что кандидаты на общественные должности должны предоставлять уведомления о своем финансовом состоянии. Однако госслужащие сохранят право открывать счёта и депозиты в банках тех стран, где чиновники находятся с целью получения образования, медицинской помощи и выполнения служебных обязанностей.

Причиной появления данного законопроекта стали подозрения в коррупции в отношении ряда монгольских политиков и госслужащих. Волну критики и недовольства среди жителей Монголии вызвала публикация «Панамских документов», из которых стало известно о связях многих политиков и госслужащих с офшорными компаниями. Как сообщали монгольские СМИ, в панамском списке оказались имена 49 граждан Монголии, в том числе 26-ого премьер-министра страны Сухбаатара Батболда и сына бывшего мэра Улан-Батора Бат-Уула Чулуудая.

В Монголии, где пятая часть населения живет за чертой бедности, а средний доход на семью составляет около 400 долларов в месяц (24 800 рублей), информация об офшорных связях монгольских политиков стала основной темой дебатов на публичных площадках, в социальных сетях и в парламенте.

Хотя эти новости вызвали бурю общественной критики, те, чьи имена оказались в панамском списке, не были привлечены к ответственности из-за отсутствия нормативных актов, регулирующих подобные случаи.

10 мая 2016 года свою позицию по поводу 49 монголов, имеющих, согласно «Панамским документам», офшорные банковские счета, выразил президент Монголии Цахиаа Элбэгдорж. На своей официальной странице в «Твиттере» он писал, что Монголия должна ответственно и открыто относиться к актуальным вопросам про офшоры, прислушаться к общественному мнению, ужесточить законы и правила, повысить ответственность.

Напомним, «Панамскими документами» называют утечку конфиденциальных бумаг панамской юридической компании Mossack Fonseca. Документы были получены немецкой газетой Suddeutsche Zeitung в 2015 году из анонимного источника, к работе над бумагами была подключена группа международных журналистов под контролем американской некоммерческой организации Центр за честность в обществе (CPI) в рамках проекта Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ). Архив размером в 2,6 терабайта содержит 11,5 миллионов файлов, в которых упоминается множество нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей.