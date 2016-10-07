Москва, 7 октября, 2016, 14:42 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отрицает возможность столкновения России и США в Сирии, передает корреспондент ИА REGNUM 7 октября. «Нет», — заявил Володин, отвечая на вопрос журналистов о возможности прямого столкновения России и США на территории США.

Виктор Васнецов. Битва между скифами и славянами. 1879

«Надо исходить из того, что Россия миролюбивая страна и всегда подчеркивает, что делает все для поддержания мира», — отметил парламентарий.

«Если говорить об операции в Сирии — это борьба с терроризмом, борьба со злом, и это остро волнует и жителей России, и жителей других стран, потому что речь идет о предупреждении террористических атак во всех странах», — заявил Володин, указав на необходимость объединять усилия всех стран в этом направлении. «Перед тем как заявлять о каких-то недружественных шагах, нужно прежде всего думать о гражданах своих стран. Поддержание безопасности — долг государства», — добавил депутат.

«Нагнетать ситуацию не нужно», — подчеркнул Володин.