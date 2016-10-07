Москва, 7 октября, 2016, 13:54 — ИА Регнум. Российскому обществу, жизнеспособность которого постоянно испытывается на прочность, предложена новая неожиданная задача со стороны властей. Минпромторг РФ заявил о намерении снизить цены на водку: в результате стоимость легального крепкого алкоголя должна приблизиться к 100 рублей за пол-литра.

Богданов Иван Петрович. Новичек (фрагмент) 1893

В качестве аргументов к инициативе звучало следующее:

потребление алкоголя на душу населения в РФ «не является значимым фактором для здоровья нации, общественной морали и нравственности»;

объёмы среднедушевого потребления «горячительных напитков» не сказываются на показателях смертности и продолжительности жизни, поэтому в проведении политики сокращения потребления спиртного нет смысла;

главная проблема кроется в культуре и условиях потребления, а также в отношении к алкоголю самих потребителей.

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На аргументацию о «безвредности» водки для морали и здоровья нации отреагировали в российском Минздраве. Глава министерства Вероника Скворцова заявила, что выступает против снижения минимальных розничных цен на водку и продажу алкоголя через интернет. «Основной фактор, который определяет смертность трудоспособного населения в России — это злоупотребление алкоголем у молодых мужчин», — сказала она.

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В свою очередь Минэкономразвития РФ предложило с нового года снизить акциз на крепкий алкоголь с 500 до 360 рублей, а минимальную стоимость пол-литровой бутылки водки со 190 — до 136 рублей. При этом заместитель главы МЭР Олег Фомичев отметил, что алкогольная продукция при росте акцизов начала «выталкиваться в нелегальную сферу». Таким образом, МЭР надеется повысить качество алкоголя и собираемость налогов.

Комментируя озвученные предложения, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что, по его прогнозу, цены на водку не будут снижаться, при этом напиток не будет и сильно дорожать. Такого же мнения придерживается руководитель Росалкогольрегулирования по Уральскому федеральному округу Юрий Чащин.

Стоит обратить внимание на пояснения министра финансов: «Мы обеспечим потребителя качественным продуктом — вот наша задача вместе с Росалкогольрегулированием», — сказал он.

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Какова же была реакция на эту инициативу со стороны российских экспертов?

В Якутии инициативу назвали бесперспективной. Так, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-Восточного университета (Якутия) Юрий Данилов заявил, что этими мерами Минпромторг не снизит потребление поддельного спиртного.

«На мой взгляд, нужно включить печатный станок и тогда в экономике страны появятся денежные ресурсы для инвестиций и социальных выплат населению. А за счёт инфляции цены на водку станут доступными и сопоставимыми с самопальной продукцией», — сказал эксперт.

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Есть и другая точка зрения. Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз считает, что потребление крепкого спиртного будет продолжаться вне зависимости от того, дешёвой или дорогой оно будет.

«Дороже продукция — люди меньше пьют дорогой, легальной. Больше — нелегальной, суррогатной, кустарной», — считает он.

По его мнению, правильно поступают в Европейском союзе и США, «где на пособие по безработице можно купить 200 бутылок (в России — только 60−70)»: там понимают, что борьба с последствиями потребления суррогатов, обойдется казне гораздо дороже.

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Пока продолжаются дискуссии на тему возможного удешевления водки, Минфин предложил примерно вдвое увеличить акциз на так называемые тихие вина: для российских вин с защищённым географическим указанием и наименованием места происхождения предусмотрено повышение с 5 до 10 рублей за один литр. Вино из импортного винограда должно облагаться акцизом в 18 рублей за 1 литр (пока — 9 рублей).

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Комментируя очередную инициативу чиновников, первый вице-президент общественного объединения «ОПОРа России» Павел Сигал заявил, что из-за повышения акцизов на вино его потребители могут переключиться на другие напитки.

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В завершении хотелось бы привести слова человека, ежедневно сталкивающегося с последствиями нарастающего неблагополучия, изрядная доля которого вызвана алкоголизмом.

Старший помощник прокурора Свободного порта Ванино (Хабаровский край) Людмила Розыева привела статистику: почти все тяжкие и особо тяжкие насильственные преступления совершаются лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.

«Нужно создавать новые рабочие места. Неплохо было бы вернуть вытрезвители. Нужна полноценная занятость населения, возможность вести нормальный образ жизни, детей растить, о здоровье заботиться», — сказала она.

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Справедливость этих слов проверена практикой. Спиртное, что бы ни говорили чиновники, вызывает зависимость, которая, в сочетании с отсутствием уважения к другим членам общества, приводит к трагическим последствиям. Хочется верить, что чиновники поймут: чтобы государство и общество развивалось, нужно, чтобы это общество было.