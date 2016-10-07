Санкт-Петербург, 7 октября, 2016, 13:20 — ИА Регнум. На стройплощадке стадиона «Зенит-арена» на Крестовском острове Санкт-Петербурга погиб рабочий, упав с большой высоты в шахту лифта. Об этом сегодня, 7 октября, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе генподрядчика строительства — ОАО «Метрострой».

gov.spb.ru Стадион «Зенит-Арена»

Несчастный случай произошел в пятницу утром. Погибший работал в субподрядной организации ООО «СК «МИР», уточнили в «Метрострое».

«Как правило, подобные случаи связаны с грубым нарушением правил безопасности и норм охраны труда. Контроль за соблюдением правил безопасности и норм охраны труда находится в зоне ответственности работодателя, в данном случае, ООО «СК «МИР». Тем не менее, необходимо дождаться результатов работы комиссии, которая установит истинные причины произошедшего», — отметили в пресс-службе «Метростроя».

В настоящее время сотрудники трудовой инспекции и правоохранительных органов разбираются в причинах случившегося.

«Устанавливаются обстоятельства происшествия. Будем начинать расследование несчастного случая. Затем начнем проверку организации на соответствие нормам охраны труда», — подтвердили корреспонденту агентства в пресс-службе Государственной инспекции труда в Петербурге.

Добавим, что на строительстве стадиона в последние годы неоднократно происходили случаи падения людей с высоты. Как правило, они заканчивались смертью пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа 2016 года мужчина, 1975 года рождения, упал с четырехметровой высоты во время выполнения работ по остеклению. Получившего травмы человека увезли в больницу, где он скончался.

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Напомним, стадион в западной части Крестовского острова необходим для проведения матчей Кубка конфедерации в 2017 году и Чемпионата мира по футболу 2018 года. Стадион станет домашней ареной ФК «Зенит». Спортивный объект, который строится еще с 2007 года, должен быть сдан в конце декабря 2016 года.