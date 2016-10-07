Осло, 7 октября, 2016, 12:56 — ИА Регнум. Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос, который предпринял решительные действия для завершения гражданской войны в стране, получил Нобелевскую премию мира за 2016 год. Об этом сообщил в пятницу, 7 октября, Норвежский нобелевский комитет.

ProtoplasmaKid Нобелевская премия мира

«Премию следует рассматривать как дань народу Колумбии, который, несмотря на большие трудности, не отказался от надежды на справедливый мир», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 сентября власти Колумбии и бывшие повстанцы из «Революционных вооружённых сил Колумбии — Армии народа» (FARC-EP) закрепили подписями договорённости об окончательном прекращении огня, которые были достигнуты в июне 2016 года. Однако, в ходе референдума большинство граждан Колумбии высказались против мирного договора.