Ростов-на-Дону, 7 октября, 2016, 12:24 — ИА Регнум.



Мемориал на кургане Славы

В Ростовской области возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм» (ч. 2 ст. 214 УК РФ) за осквернение мемориального комплекса «Курган Славы» в Новочеркасске. Об этом ИА REGNUM 7 октября сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России. Злоумышленников, а вернее злоумышленниц, поймали. Ими оказались две школьницы в возрасте 14 и 15 лет.

Правоохранители выяснили, что пошли на преступление подростки ночью. С помощью баллончиков с черной краской они расписали матерными словами памятник, тем самым осквернив мемориальный комплекс.

Напомним, что на инцидент отреагировал мэр города Владимир Киргинцев. Он был крайне возмущен этим поступком. «Осквернить место, куда приходят горожане поклониться подвигу наших отцов, дедов и прадедов, — это самое настоящее преступление. Это как же надо не уважать память предков, не понимать значения их подвига?!» — написал градоначальник на своей страничке в Facebook.

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ИА REGNUM напоминает, что это не первый подобный случай, который произошел в этом году в Александровском парке Новочеркасска. В мае местная жительница залезла на чашу Вечного огня на «Кургане Славы», чтобы сфотографироваться. Несколько снимков она выложила в своём аккаунте в соцсети «ВКонтакте». Поступок горожанки вызвал общественный резонанс, сама же героиня скандальных фотографий ничего противоречащего нравственным и моральным устоям в своих действиях не увидела.