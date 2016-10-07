Лондон, 7 октября, 2016, 12:15 — ИА Регнум. Британские исследователи обнаружили останки собаки возрастом свыше 7 тыс. лет в старом поселении неподалеку от Стоунхенджа. По мнению ученых, собака была домашней, что говорит о проживании в этом регионе древних оседлых племен, пишет The Telegraph.

Freesally Стоунхендж

Сотрудники Букингемского университета изучили зубы собаки, которые хорошо сохранились и не имели повреждений. Это говорит о том, что собака охраняла своих хозяев, но не участвовала в охоте. Исходя из анализа останков животного, археологи предположили, что по величине и окрасу собака была похожа на немецкую овчарку, а основой ее рациона было мясо зубра и рыба.

Кроме того, считают ученые, собака могла являться ценным товаром для обмена. Также находка говорит о том, что оседлые племена жили на территории современной Великобритании гораздо раньше того периода, когда был построен Стоунхендж. По-видимому, какие-то причины вынудили людей покинуть этот район около 4 тыс. лет назад.