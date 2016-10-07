Йошкар-Ола, 7 октября, 2016, 12:46 — ИА Регнум. Позиция главы Марий Эл Леонида Маркелова продолжает терять устойчивость в рейтинге влияния глав субъектов РФ. Согласно исследованию Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), Маркелов в сентябре потерял 8 пунктов и переместился на 80-ю строку рейтинга, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Эксперты считают, что в Марий Эл продолжает утверждаться тренд усиления КПРФ, подтверждением чему стали прошедшие выборы в Госдуму. Итог выборов в Марий Эл стал лучшим результатом коммунистов по всей стране — за КПРФ проголосовало 27,2% избирателей. Кроме того, Марий Эл стала одним из трёх регионов страны, где в одномандатном округе кандидат от «Единой России» проиграл кандидату от КПРФ. Коммунист Сергей Казанков с большим отрывом — почти в 10% — обошёл действующего депутата Госдумы от «Единой России» Ларису Яковлеву, получив 46% голосов избирателей.

Вместе с тем, как ранее сообщало ИА REGNUM, Маркелов имеет альтернативную точку зрения на результаты голосования. Глава Марий Эл считает, что «народу все равно, за кого голосовать». Причем, по мнению Маркелова, аналогичным образом, «народ» думал и во время выборов прошлого года, когда действующий глава Марий Эл соперничал с главой кировского обкома КПРФ Сергеем Мамаевым за пост руководителя республики. Тогда Маркелову с трудом удалось избежать второго тура выборов, хотя в Йошкар-Оле и Волжске Мамаев значительно опередил управляющего с 2001 года республикой Маркелова.

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Напомним, в интервью местному телеканалу глава Марий Эл объяснил, почему так складывается голосование в республике.

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В первую очередь, Маркелов отметил, что избирательная кампания Ларисы Яковлевой была небезупречной. Сам глава республики отметил, что народ стал жить хуже и решил отыграться на действующем депутате. Также он обронил загадочную фразу, что Яковлева разговаривала с электоратом «по-московски».

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По мнению Маркелова, кандидаты от КПРФ что на пост главы, что в Госдуму, достигают успеха путем «голимых обещаний» — повысить пенсии, дать квартиры, построить дороги. «Сколько выборных кампаний, а мы все равно обманываемся, обманываемся. Верим какому-то проходимцу, который нам что-то обещает. Мы даже не знаем, кто это такой», — полагает Маркелов.

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Волеизъявление народа Леонид Маркелов не воспринимает всерьез, связывая провал на выборах с критикой КПРФ действующей власти, с несанкционированными митингами коммунистов, с популистскими обещаниями, с верой людей, что в одном из шоу Иван Ургант разговаривал именно с Маркеловым. Однако глава республики или не учитывает, или просто забыл, что часто сам провоцирует скандалы в СМИ, и, соответственно, неуважение части населения республики, регулярно напоминая о себе, как о местном короле, работу которого жители должны воспринимать, как «подарок», с безмерной благодарностью.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, по итогам на выборах главы Марий Эл, которые прошли в единый день голосования 13 сентября 2015 года, Леонид Маркелов с трудом избежал второго тура, еле преодолев 50-процентый рубеж и набрав 50,78%. Кировский глава КПРФ Сергей Мамаев заручился поддержкой 32,31% голосов избирателей. Примечательно, что жители Йошкар-Олы и Волжска поддержали кировского коммуниста-чужака. В этом году выборы в Госдуму коммунист Сергей Казанков выиграл с результатом в 46% у представителя «Единой России», действующего депутата Госдумы Ларисы Яковлевой, которая набрала только 37%. Марий Эл, Ульяновская и Иркутская области — три региона в стране, где единороссы уступили в одномандатных округах.