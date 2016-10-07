Турин, Италия, 7 октября, 2016, 11:26 — ИА Регнум. Сборная Италии по футболу сыграла вничью с командой Испании в матче отборочного турнира чемпионата мира (ЧМ) 2018 года. Встреча, прошедшая 6 октября на стадионе «Ювентус Арена» в Турине, завершилась со счетом 1:1.

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На 55-й минуте второго тайма Виктор Витоло вывел Испанию вперед, однако на 82-й итальянский полузащитник Даниэле Де Росси сравнял счет в матче.

После двух матчей отборочного турнира ЧМ-2018 сборная Испании пока занимает второе место в таблице группы G, имея в активе 4 очка. Команда Италии, также набравшая 4 балла, находится на третьей позиции.

ЧМ-2018 — Европа. Группа G. 2-й тур.

Италия — Испания — 1:1.

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