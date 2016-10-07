Нью-Йорк, США, 7 октября, 2016, 10:19 — ИА Регнум. Полиция Нью-Йорка убрала портрет президента РФ Владимира Путина, вывешенный на Манхэттенском мосту через пролив Ист-Ривер предположительно двумя неизвестными, сообщает CBS News.

Скриншот с видео Putin Flag Hung From Bridge Плакат с Путиным

По свидетельству очевидцев, полотнище с портретом российского лидера и подписью «Миротворец» (Peacemaker) повесили двое мужчин. Он провисел на мосту около часа — с 14:30 по местному времени (21:30 мск).

В полиции заявили, что начался поиск мужчин, ведется расследование инцидента. Пока не уточняется, есть ли подозреваемые, пишет The Guardian.

На портрете в Нью-Йорке он был изображен в костюме на фоне флага России, также на полотнище присутствуют две зеленые пятиконечные звезды на белом фоне, похожие на те, что на флаге Сирии.

7 октября президент РФ Владимир Путин празднует 64-й день рождения.