Краснодар, 7 октября, 2016, 09:56 — ИА Регнум. Увеличение акцизов на вино не сулит ничего хорошего и может, напротив, спровоцировать снижение интереса к отрасли виноделия. «Эта мера больно ударит по уже работающим виноделам», — считает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Такое мнение он высказал, комментируя предложение Минфина РФ о повышении налога на легкий алкоголь, передает корреспондент ИА REGNUM 7 октября.

Эдвард Штробель. В винном погребке. 1885

Глава региона уверен, что увеличение стоимости акциза неизбежно повлечет за собой и подорожание конечного продукта, продавать его будет сложнее.

«В итоге мы получим, с одной стороны, убытки предприятий, с другой стороны, рост теневых продаж на винном рынке», — отметил Вениамин Кондратьев, добавив, что подобная мера может также сильно повлиять на процесс импортозамещения.

«Это — палки в колеса импортозамещения в той самой сфере где, казалось бы, мы должны обеспечивать максимально комфортные условия отечественному бизнесу», — говорит Кондратьев.

По его словам, «нужно понимать, вино — это долгие инвестиции, бизнес просчитывает, оценивает рентабельность каждого рубля. Увеличение акциза может на корню отбить желание заниматься проектами в этом направлении».

Кондратьев подчеркнул, что Краснодасркий край готов выходить с предложениями на федеральный уровень и «стучаться во все двери», чтобы позиция по повышению акцизов на вино, особенно на вино из отечественного винограда, была пересмотрена.

Добавим, что кубанские виноделы уже заявили, что в случае реализации проекта Минфина РФ об увеличении акцизов в два раза на тихие вина, цены на их продукцию вырастут ориентировочно на 20%. При этом, по мнению экспертов и чиновников, сильнее всего пострадает сегмент «эконом», пишет газета «КоммерсантЪ — Краснодар». Некоторые участники рынка уверены, что законопроект может быть пролоббирован крупными производителями шампанских и игристых вин, так как на этот вид алкогольной продукции акцизы не повышаются.

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Реализация проекта приведет к медленному угасанию отрасли, уверен заместитель начальника управления по виноградарству и винодельческой промышленности регионального минсельхоза Симон Черепнин.

«Это мера в очередной раз усугубит и без того тяжелое положение винодельческих предприятий. К катастрофе это не приведет, но к медленному угасанию отрасли— да», — цитирует издание слова представителя аграрного ведомства.

По мнению директора по общественным связям ПАО «Абрау-Дюрсо» Дарьи Домостроевой, «это очень плохой, тревожный сигнал для рынка, который ставит под сомнение развитие виноградарства и виноделия в целом».

Напомним, федеральный Минфин направил в правительство проект основных мер в области налоговой политики на 2017−2019 годы, согласно которому предлагается в два раза увеличить акциз на вино. Акциз на продукцию из импортного винограда планируется повысить с 9 до 18 рублей за литр, на российские вина с защищенным географическим указанием и с защищенным наименованием места происхождения — с 5 до 10 рублей за литр. Эта мера не коснется игристых вин и шампанского, фруктовых вин и винных напитков.

Добавим, что на сегодня в Краснодарском крае работает 36 производителей винодельческой продукции, имеющие официальные лицензии. Два новых производителя («Вилла Романов» и «Арго») сейчас пытаются получить лицензии.

В текущем году на Кубани урожай столовых сортов винограда планируется собрать с площади в 3,6 тыс. гектаров и дополнительно посадить около 30 га столового винограда. Кроме того, уже в этом году краевыми виноградарскими предприятиями планируется закладка виноградников на общей площади 1,2 тыс. га. Из этой площади уже заложено 300 га, что на 89 га выше уровня прошлого года.

Сумма субсидий из федерального бюджета на закладку новых виноградников для виноградарей края увеличена в этом году со 157 до 300 млн рублей.