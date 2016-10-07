Москва, 7 октября, 2016, 09:53 — ИА Регнум. Американская сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» запустила новую рекламную кампанию, в рамках которой ее сотрудники рассказывают о своих достижениях и увлечениях. Фотографии сотрудников и подписи к ним опубликованы на сайте корпорации.

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Работники ресторана отмечают, что, трудясь в «Макдоналдс», они могут учиться в университете, играть на фортепьяно, читать Достоевского, уделять время друзьям и воспитывать внуков, при этом обладая финансовой независимостью. При этом они согласны считать себя лузерами.

По-видимому, целью кампании является разрушение стереотипа, что персонал сетей фастфуда представляет из себя неудачников.

«Если иметь работу мечты в 20 лет и учиться в морской академии означает, что я лузер, — тогда да, я такая», — гласит подпись под фото Анастасии Вороновой, работающей в «Макдоналдс» с 2014 года.