Москва, 7 октября, 2016, 08:52 — ИА Регнум. В России объем предоставленных ипотечным заемщикам средств в августе 2016 года увеличился на 13% и достиг максимального значения с марта — 125 млрд рублей, сообщается на сайте Центробанка РФ.

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За первые восемь месяцев текущего года банки выдали ипотечные жилищные кредиты (ИЖК) на 899,5 млрд рублей, или на 37,8% больше, чем годом ранее.

Напомним, процентная ставка по ИЖК в рублях снижалась два месяц подряд и в августе составила 12,66% после 12,82% в июле. Еще более ощутимо снизился уровень процентной ставки по ипотечным кредитам, предоставленным под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве, — до 10,87% в августе с 11,84% в июле.

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Как сообщало ИА REGNUM, сейчас в России действует государственная программа субсидирования ставок по ипотеке. Изначально срок действия программы устанавливался с 1 марта 2015 года по 1 марта 2016 года, но в феврале было принято решение о ее продлении до конца 2016 года в расчете на то, что снижение ставок по кредитам этого сегмента не потребует дальнейшего государственного субсидирования ипотеки.

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