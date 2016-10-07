Волгоград, 7 октября, 2016, 07:34 — ИА Регнум. За девять месяцев текущего года в бюджет Волгограда поступило 6,425 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии областного центра 7 октября, это на 310,5 млн. рублей больше, чем за январь-сентябрь 2015 года.

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Поступления от налогов в городскую казну за отчетный период превысили 4,610 млрд рублей, что выше уровня соответствующего периода прошлого года на 228,8 млн рублей или на 5,2%. Основными источниками пополнения бюджета областного центра стали налог на доходы физических лиц и земельный налог, доля которых в налоговых доходах составила 84,2%. Так, НДФЛ составил 2,721 млрд рублей и земельный налог — 1,163 млрд рублей.

Сумма неналоговых доходов, поступивших в городскую казну за девять месяцев текущего года, достигала почти 1,360 млрд рублей, из которых арендные платежи за землю обеспечили 48,7% или 662,6 млн рублей.

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Доходы от налогов в казну Волгограда выросли с начала года более чем на 5%

Напомним, главный финансовый документ Волгограда на текущий год и на плановый период 2017 и 2018 годов готовится к корректировкам. Доходную часть бюджета предлагается в целом увеличить на 461 млн рублей, в том числе за счет увеличения безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов на 916 млн рублей и уменьшения собственных доходов на 455 млн рублей. Основной причиной сокращения собственных доходов стало снижение объемов земельных платежей в бюджет города вследствие изменения кадастровой стоимости земельных участков на территории Волгограда.

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Расходы бюджета Волгограда предлагается в целом увеличить на 452 млн рублей. Из них, значительная часть пойдет на социальную политику, жилищно-коммунальное хозяйство и образование.