Грозный, 7 октября, 2016, 06:28 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров подверг критике позицию президента Союза смешанных боевых единоборств (ММА) России Фёдора Емельяненко по детским боям на соревнованиях в Грозном.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Я с пониманием отнёсся бы к ответам и реакции Фёдора Емельяненко на показательное выступление мальчиков в ходе турнира Grand Prix Akhmat-2016, если бы он начал, сказав доброе слово о турнире и его значении, — написал Кадыров на своей странице в Instagram. — Как русский богатырь и патриот поздравил бы Чечню с праздниками, отметил бы факт розыгрыша первого пояса ММА, хотя бы раз приехал в Чечню, посмотрел, как мы проводим турниры и развиваем спорт. А так его заявления вызывают ряд вопросов».

По мнению главы Чечни, Фёдор Емельяненко нарушил нормы этики и морали, выставив фото чужих детей и «спровоцировав под ним нелестные комментарии». «Мы в Чечне используем все формы и методы для выполнения поручения руководства России, активно приобщаем детей и молодёжь к спорту. В Чечне нет детдомов, приютов, беспризорных детей. Нет преступлений против детей, или это большая редкость. Нигде не ведётся такая комплексная работа по защите прав детей, как в Чечне», — отметил Рамзан Кадыров.

«Почему именно показательный поединок, в форме детской игры, воспринят как ужас, а не то, что война унесла жизни 13 987 детей, погибли сотни тысячи человек, пять тысяч человек пропали без вести, разрушены до основания Грозный и вся Чечня. Говорили вы про ужас, когда всё это происходило? Стоит даже чихнуть, начинаются сказки про налоги. Мы также платим налоги, поставляем лучшую в мире нефть, газ! А дотации получаем, как и многие регионы. Мы с детства растим патриотов и защитников России. Фёдор, вы неправы! Русские богатыри так не поступают!» — заключил глава Чечни.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава российского Союза ММА, четырёхкратный чемпион мира Фёдор Емельяненко резко осудил прошедший в Грозном турнир по смешанным единоборствам с участием сыновей Рамзана Кадырова в возрасте восьми, девяти и десяти лет. Он напомнил, что по правилам ММА в боях смешанных единоборств не разрешается участие спортсменов, которым не исполнилось 12 лет. Емельяненко подчеркнул, что преждевременное участие в боях на одном уровне со взрослыми способно повредить как физическое, так и психологическое здоровье детей.

С критикой на Фёдора Емельяненко ранее также обрушились организаторы турнира, высказав мнение, что спортсмена «гложет зависть» из-за того, что Grand-Prix Akhmat 2016 Final многими был признан лучшим турниром в истории российского ММА, а главу союза ММА туда не пригласили.

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