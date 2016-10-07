Новосибирск, 7 октября, 2016, 11:34 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий подписал распоряжение «об оперативном реагировании на критические, проблемные материалы в СМИ». Теперь главе региона должны ежедневно докладывать о появлении публикаций, связанных с деятельностью структурных подразделений администрации губернатора и правительства области, региональных исполнительных органов государственной власти.

Анна Алябьева ИА REGNUM Глава Новосибирской области будет ежедневно отслеживать критику в СМИ

Такие меры приняты «в целях повышения эффективности работы структурных подразделений», сказано в документе.

Работа будет осуществляться следующим образом: ежедневно информационно-аналитическое управление будет предоставлять информацию главе региона, его первому заместителю и другим ответственным лицам о критических, проблемных материалах средств массовой информации, информационных агентств и интернет-сайтов, связанных с их деятельностью. А еженедельно по пятницам будет проводиться анализ этих материалов, по итогам которого в департамент информационной политики должны быть представлены предложения о мерах реагирования на них. После чего соответствующие лица в течение двух рабочих дней со дня информирования должны провести проверки изложенных в СМИ фактов и принять необходимые меры. А потом отчитаться перед департаментом информационной политики, который будет вести учет публичной реакции и определять необходимость поручений губернатора, а также подготавливать их.

«Насколько я понимаю, это не первый подобный регламент в правительстве, а лишь его уточнение. Система реагирования на публикации в СМИ была у Владимира Городецкого и в мэрии (в 2000—2014 годах Городецкий был мэром Новосибирска — прим. ИА REGNUM ), и его пресс-центр довольно эффективно этот процесс администрировал. Так или иначе, органы исполнительной власти и в области, и в областном центре реагируют на критические замечания в СМИ. Не всегда это значит решение проблемы, но как минимум медиа способны агрегировать наиболее проблемные точки, особенно это касается массовых интернет-СМИ и СМИ влияния. Мониторинг подобных ресурсов происходит в онлайн-режиме. Краткая выжимка или распечатка, насколько мне известно, сразу поступает на стол руководителей. А те, кто уже освоил планшеты и сами постоянно обновляют интернет-ресурсы», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM главный редактор сайта «Тайга.инфо» Евгений Мездриков.

«То, что регламент ужесточается и заставляет чиновников работать еще оперативнее — это безусловный плюс. Но важнее все-таки не формальный подход «запрос — отписка», а реальная обратная связь и ощущение реальной жизни, которое с помощью СМИ доходит до органов власти», — подытожил собеседник ИА REGNUM.