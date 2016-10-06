Нью-Йорк, США, 7 октября, 2016, 00:52 — ИА Регнум. Совет Безопасности ООН рекомендовал Генассамблее кандидатуру нового Генерального секретаря, сообщает Центр новостей ООН 6 октября.

United States Mission Geneva Антонио Гутерриш

Лидером официального голосования СБ ООН, как и предполагалось, стал Антонью Гутерриш. По заявлению председателя Совбеза Виталия Чуркина, резолюция по кандидатуре Гутерриша была принята единогласно. Постпред от России выразил надежду, что Генеральная Ассамблея Организации объединенных наций также поддержит кандидатуру в ближайшее время.

В случае, если Генассамблея ООН, включающая все 193 страны-члена организации, также поддержит кандидатуру, Гутерриш сменит действующего Генсека, Пан Ги Муна, 1 января 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября, в ходе неофициального голосования, СБ ООН преодолел разногласия «определился» с кандидатом на пост нового Генерального секретаря. В голосовании, которое оказалось «удивительно непротиворечивым», явным фаворитом оказался Антонью Гутерриш, бывший премьер-министр Португалии и глава Комиссии ООН по беженцам. «Формальное» голосование подтвердило отсутствие противоречий по вопросу.