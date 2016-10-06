Воронеж, 6 октября, 2016, 21:42 — ИА Регнум. На состоявшемся 6 сентября 59-м заседании Центральной избирательной комиссии РФ, где подводились предварительные итоги рассмотрения поступивших в Центризбирком обращений и жалоб по вопросам проведения выборов 18 сентября 2016 года, комиссия выразила недоверие председателю Избирательной комиссии Воронежской области Владимиру Селянину и предложила ему досрочно покинуть пост. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ЦИК России.

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ЦИК приняла специальное постановление по ситуации в Воронежской области. В нем говорится:

«22 сентября 2016 года ЦИК России рассмотрела обращение кандидата О.Е.Епифановой, выдвинутой политической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в составе федерального списка кандидатов. Заявитель указывала на несовпадение данных об итогах голосования на выборах депутатов Государственной Думы седьмого созыва на территории Воронежской области в копиях протоколов участковых избирательных комиссий № 8205 и № 8214 с данными протоколов указанных комиссий, введенных Ленинской ТИК в ГАС «Выборы».

Центризбирком обязал избирательную комиссию Воронежской области в течение 7 дней провести проверку по данному обращению. О результатах проверки облизбирком сообщил в ЦИК России 29 сентября, однако «положенные в основу решения доводы нельзя признать достаточно обоснованными, а сделанные выводы — соответствующими, что свидетельствует о формальном подходе руководителей указанной комиссии к рассмотрению данного вопроса», — говорится в постановлении Центризбиркома.

ЦИК России выразила недоверие председателю Избирательной комиссии Воронежской области Владимиру Селянину и предложила ему досрочно освободить занимаемую должность, а также сложить с себя полномочия члена облизбиркома с правом решающего голоса, отметили в пресс-службе ЦИК.

Дополнительную пикантность решению Центризбиркома придает тот факт, что накануне выборов в ряде местных СМИ появились утверждения о неких требованиях, выдвинутых руководству региона неназванными федеральными органами. Согласно этим сообщениям, Воронежской области «в приказном порядке» предстояло обеспечить прохождение в Госдуму президента ПАО «Московский индустриальный банк» Абубакара Арсамакова, возглавившего региональный список «Справедливой России». В самой партии накануне выборов была проведена «рокировочка», вследствие которой небезызвестный депутат ГД Олег Пахолков, изрядно действовавший на нервы областному руководству и обеспечивавший СР скандальную, но прочную популярность, был «откомандирован» баллотироваться в другой, изначально провальный для него регион, чтобы освободить место для банкира Арсамакова. Последнего же с областью связывает разве что бывший заместитель — нынешний вице-губернатор Геннадий Макин.

Именно «дополнительные» голоса, поданные проживающими в Приднестровье гражданами России и обработанные на вышеназванных избирательных участках (в результате «ошибки» партия получила — причем за счет «Единой России» — 4 тысячи голосов вместо реально поданных 40 с небольшим), позволили воронежским «эсерам» с трудом перевалить проходной барьер и все-таки провести в Госдуму влиятельного банкира. Однако благодаря бдительности собственного товарища по партии, действующего депутата Госдумы от Архангельской области Ольги Епифановой, Арсамаков все-таки остался без кресла.

Согласовывала ли Епифанова свой скандальный демарш с руководством «Справедливой России», и как сложатся теперь отношения проигравшего банкира с партией — неизвестно.

В результате вышеизложенного судьба Владимира Селянина, который после разразившегося скандала вопреки очевидному попытался сделать крайним своего непосредственного подчиненного, главу Ленинского ТИК Воронежа Владимира Матвеева (28 сентября облизбирком вынес решение рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий), кажется до боли совпадающей с судьбой последнего. ЦИК нашел крайнего — только им оказался не рядовой боец избирательного фронта из территориальной избирательной комиссии, а глава облизбиркома.