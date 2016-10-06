Москва, 6 октября, 2016, 21:19 — ИА Регнум. Международный валютный фонд предлагает Российской Федерации списать 90% украинского долга перед Москвой. Об этом сегодня, 6 октября, пишет «Российская газета».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лангард

Сообщается, что в начале текущей недели МВФ опубликовал документ, который был подготовлен к недавнему заседанию Совета директоров фонда, на котором обсуждались украинские долги.

По этим данным, к 2018 году Украина должна выплатить российскому бюджету $3,15 млрд. Однако, 93% этой суммы ($2,94 млрд), по мнению МВФ, Россия может реструктурировать, или, проще говоря, простить. То есть с точки зрения МВФ, Украина должна России только $210 млн.

Также фонд рекомендует Украине и России не выяснять отношения в суде, а договориться.

Напомним, эта история началась в конце 2013 года, когда на Украине президентом был Виктор Янукович. К тому моменту макроэкономические показатели Украины стали немного снижаться и Киев попросил у Москвы денег в долг. Российская сторона предложила довольно большой пакет финансовой помощи, рассчитанный на несколько траншей. Средства предоставлялись посредством выкупа Россией украинских долговых обязательств (евробондов). Первый транш составил $3 млрд.

Но в феврале 2014 года на Украине произошел государственный переворот и Янукович был свергнут. Страна погрузилась в пучину гражданской войны, экономика рухнула. Новые власти заявили, что не станут платить по старым долгам. В конце 2015 года, когда наступал срок погашения евробондов, Украина допустила дефолт по долговым обязательствам.

В 2016 году Россия подала на Украину в Высокий суд Лондона иск с требованием взыскать $3 млрд и проценты по ним. С позицией МВФ российская сторона не согласна и требует погашения долга в полном объеме.