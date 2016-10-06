Самарканд, Узбекистан, 6 октября, 2016, 20:54 — ИА Регнум.

«Мы немножко отстали в отношениях, в экономике. Уверен, что в ближайшее время — год, два, три — мы обязательно уйдем от этого смешного товарооборота. У нас есть огромный потенциал. Мы нуждаемся в вас, вы нуждаетесь в нашей экономике», — заявил 6 октября Александр Лукашенко, встречаясь с премьер-министром Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

пресс-служба президента Белоруссии Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев

Лукашенко так объяснил своё внезапное появление с «рабочим визитом» в Самарканде: «Я заранее не думал и не подбирал этот момент. Только сегодня в самолете открыл и посмотрел: так мы же 6−8 октября собирались встретиться здесь с Исламом Абдуганиевичем и обсудить наши проблемы».

«Конечно, этот визит не таким должен был быть, но жизнь идет и продолжается. Наша с вами задача — сделать так, чтобы узбекский и белорусский народы имели достойные взаимоотношения. И мы это сделаем. Это будет хорошей для него памятью», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября завершился официальный визит Александра Лукашенко в Пакистан. В тот же день, внезапно появившись в Самарканде, Лукашенко направился к могиле покойного руководителя республики Ислама Каримова. Приобретённый у нового руководства Туркмении роскошный «Боинг» покойного Сапармурата Ниязова («Туркменбаши») позволяет делать такие неожиданные визиты.