Москва, 6 октября, 2016, 20:35 — ИА Регнум. Биржевой курс евро продолжает снижаться. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) сегодня, 6 октября.

В ходе сегодняшних торгов евросоюзная валюта обновила минимум года к российскому рублю. В ходе торгов евро стоил 69,36 рубля. Столько евросоюзная валюта стоила в ноябре 2015 года.

Российский рубль набирает вес на фоне роста мировых цен на нефть. Стоимость фьючерсов на североморскую нефть марки Brent поставкой в декабре 2016 года впервые за четыре месяца поднялась выше $52 за баррель.

Из-за нефтяного давления доллар США также дешевеет. Сегодня за американскую валюту на ММВБ давали 62,17 рубля.

Биржевые аналитики указывают, что в случае сохранения цен на нефть в районе $52 за баррель, рубль будет продолжать укрепляться.