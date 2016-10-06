Минск, 6 октября, 2016, 18:12 — ИА Регнум.



Paul Reynolds Принц Майкл Кентский

«10−13 октября 2016 года в Белоруссии будет находиться с рабочим визитом член британской королевской семьи, двоюродный брат королевы Елизаветы II принц Майкл Кентский», — сообщил на брифинге 6 октября начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик.

«В рамках визита планируется проведение встреч с белорусскими официальными лицами, посещение Парка высоких технологий, а также ряда исторических и культурных объектов — мемориального комплекса Хатынь, Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, Национального художественного музея», — сообщил пресс-секретарь МИД Белоруссии.

По словам представителя белорусского министерства, принц Кентский «занимается консалтинговой деятельностью, бизнесом и благотворительностью в ряде стран мира», в частности — в сфере безопасности дорожного движения. Мирончик отметил, что визит «будет способствовать развитию двустороннего торгово-экономического сотрудничества, а также расширению культурных связей между Белоруссией и Великобританией».

Накануне, 4−5 октября посол Белоруссии в Великобритании Сергей Алейника принял посетил Бирмингем «для участия в ежегодной конференции правящей Консервативной партии Великобритании». Там он встретился с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном.

«Стороны обменялись мнениями о двусторонней и региональной повестке дня», — проинформировало министерство по итогам переговоров Алейника и Джонсона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Лукашенко сравнивал себя с королевой Великобритании и высказывался на тему британской монархии, став персонажем анекдотов и даже сатирических мультфильмов. Он также регулярно от имени белорусского народа и себя лично поздравляет королеву Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавету II с Днём рождения Королевы.

Напомним, Великобритания играет очень важную роль в сбыте нефтепродуктов, выработанных на белорусских НПЗ из российской нефти. Британский бизнес заметно представлен в иностранных инвестициях, учтённых Белстатом.

По итогам 2015 года товарооборот Белоруссии с Великобританией составил $3,2 млрд. При этом почти $3 млрд пришлось на белорусский экспорт, представленный, в основном, нефтепродуктами. Королевство входит в десятку основных торговых партнеров постсоветской республики.