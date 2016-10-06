Рига, 6 октября, 2016, 18:00 — ИА Регнум. Татария готова продолжать сотрудничество с латвийскими портами, заявил сегодня, 6 октября, президент Татарии Рустам Минниханов после переговоров с министром экономики Латвии Арвилом Ашераденсом, сообщает LETA.

em.gov.lv Рустам Минниханов и Арвил Ашераденс

Министр отметил, что во время встречи важно было обсудить возможности расширения сотрудничества. «Латвийские предприятия логистики заинтересованы в расширении сотрудничества с Татарией, учитывая увеличение объемов добычи нефти и развитие промышленности в стране. У татарских предпринимателей есть возможность открыть производство в Латвии, чтобы далее экспортировать свою продукцию на рынки ЕС», — подчеркнул он.

Министра экономики впечатлила презентация перспектив развития и экономического роста Татарии, открывающих широкие возможности сотрудничества в ряде областей: финансов, образования, туризма, текстильной промышленности и других: «Визит Минниханова в Латвию свидетельствует о серьезности намерений Татарии сотрудничать с нашей страной».

В свою очередь Минниханов отметил, что у сотрудничества Татарии и Латвии — давнее прошлое, и у них есть возможности сотрудничать не только в сфере торговли и логистики, но и в других областях: «Выйти на рынок ЕС из России не так уж легко, поэтому предприниматели могут рассмотреть возможности открытия предприятий в Латвии».

Татарские предприниматели уже используют Рижский порт для экспорта нефтепродуктов в другие страны, и он останется привлекательным для них и в дальнейшем, несмотря на то, что Россия готова перенаправить грузы из латвийских портов в свои, указал Минниханов.

На вопрос, можно ли воспринимать его визит в Латвию как сигнал стабилизации отношений между Латвией и Россией, президент Татарии ответил, что такие политические вопросы решаются на федеральном уровне, а предприниматели сигнализируют о выгодности экономического сотрудничества двух стран. «Поэтому мы и приехали в Латвию. Мы хотим, чтобы отношения между двумя странами были хорошими и мы могли сотрудничать на региональном уровне», — добавил он.

Напомним, президент Татарии находится в Латвии с визитом по приглашению министра экономики Арвила Ашераденса. Цель визита — укрепление экономического сотрудничества.

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