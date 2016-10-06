Санкт-Петербург, 6 октября, 2016, 17:54 — ИА Регнум. На Сенной площади в центре Петербурга продолжается масштабная операция по освобождению территории от десятков незаконных торговых павильонов и ларьков, которыми «заросла» историческая площадь в минувшие годы.

Инга Слажинскайте ИА REGNUM Снос незаконных торговых объектов на Сенной площади

Разбор крупногабаритного строительного мусора, оставшегося после сноса целого ряда незаконных торговых объектов, завершится уже сегодня. Павильоны, нависающие над переходами метрополитена, будут разобраны поэтапно до конца текущего месяца. Об этом 6 октября корреспонденту ИА REGNUM рассказал глава пресс-службы Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр повышения эффективности использования государственного имущества» (ЦПЭИГИ) Владимир Морозов.

«Ближайший к «Сенной» павильон рабочие уже начали разбирать. С этой стороны перекрыт и вход в подземный переход к метро. Все павильоны будут разобраны поэтапно. Сейчас работаем на правой стороне, затем приступим к противоположной стороне от Садовой улицы. Планируем завершить все работы до конца месяца», — сообщил Морозов.

Инга Слажинскайте ИА REGNUM Снос незаконных торговых объектов на Сенной площади

Как передает корреспондент ИА REGNUM, в настоящее время рабочие с использованием спецтехники убирают крупногабаритный строительный мусор, оставшийся после сноса павильонов с обеих сторон от Садовой улицы. Участки — всего их три — огорожены сигнальными лентами и заборами.

Периодически во время работы ковша экскаватора в воздух поднимаются клубы пыли. Горожан это не сильно беспокоит, многие останавливаются и снимают происходящее на камеры планшетов и телефонов.

Торговля в настоящее время в этом месте уже не ведется — негде. Как рассказал один из прорабов, руководивший процессом разбора мусора, предприниматели ушли со своих точек еще на прошлой неделе.

Отметим, что киоски, нависающие непосредственно над переходами метрополитена, разбирают пока только в одном месте — ближайшем к станции «Сенная». Там же и перекрыт один из входов в переход.

Инга Слажинскайте ИА REGNUM Снос незаконных торговых объектов на Сенной площади

В связи с этим, вызывает беспокойство, что полуразрушенные конструкции остальных павильонов над переходами никак не огорожены и не охраняются, чем пользуются любопытствующие граждане. Всюду стоят части стеклянных витрин и дверей, остатки магазинных стеллажей и прочего скарба. Всё это с легкостью может обрушиться, при этом некоторые, в том числе юные, горожане, заглядывают внутрь и даже гуляют внутри павильонов.

Корреспондент ИА REGNUM обратил на это внимание представителя ЦПЭИГИ. Тот обещал проверить и, в случае необходимости, предпринять дополнительные меры, чтобы обеспечить безопасность горожан.

«Все павильоны, с которыми работаем, огорожены. Надеюсь, что люди в здравом уме и не полезут внутрь», — сказал Владимир Морозов.

Инга Слажинскайте ИА REGNUM Снос незаконных торговых объектов на Сенной площади

В свою очередь, в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен» отметили, что на работу подземки проводящиеся мероприятия по сносу никак не влияют. Поскольку там достаточно большой треугольник переходов, в метро можно попасть через любую из трех выходящих на площадь станций.

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Напомним, на Сенной площади инспекция по контролю за использованием объектов госимущества признала незаконно размещёнными около 60 павильонов. Всего власти города решили снести порядка 6 тыс. кв.м. торговых площадей.

Инга Слажинскайте ИА REGNUM Снос незаконных торговых объектов на Сенной площади

Демонтаж торговых объектов на Сенной площади начался на минувшей неделе. После окончания работ по демонтажу специалисты начнут восстановление мощения площади, после чего приступят к цветочному оформлению Сенной. На месте незаконных ларьков планируется создать досугово-парковую зону. Сенную площадь уже рассматривают и как место проведения новогодней ярмарки.