Санкт-Петербург, 6 октября, 2016, 16:45 — ИА Регнум. Жительница Мурманска Флора Геращенко, ребенком пережившая вражескую блокаду Ленинграда, требует от комитета по культуре Санкт-Петербурга выполнить возложенные на него функции и демонтировать незаконную памятную доску союзнику Гитлера, финскому маршалу Карлу Маннергейму. Об этом сегодня, 6 октября, сообщил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Илья Ремесло, представляющий интересы заявительницы.

ИА REGNUM Доска Маннергейму на Захарьевской улице Санкт-Петербурга

«Мы просим обязать комитет по культуре Санкт-Петербурга принять нормативный акт о демонтаже доски», — пояснил адвокат.

Иск отправлен экспресс-почтой 5 октября в Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга.

Илья Ремесло рассказал, что Флора Геращенко, 1940 года рождения, ребенком оказалась в блокированном немецкими и финскими войсками городе. Она потеряла во время блокады нескольких родственников, а сама чудом осталась в живых — после снятия блокады ее долго лечили от дистрофии.

Пожилая женщина требует убрать доску Маннергейму, в соответствии с законом Санкт-Петербурга о мемориальных досках и постановлением городского правительства, возлагающим обязанности демонтировать незаконно установленные доски на городской комитет по культуре и устанавливающим порядок такого демонтажа.

Что же касается отклоненного 27 сентября Смольнинским районным судом иска петербуржца Павла Кузнецова к правительству Санкт-Петербурга о незаконной установке доски, то, как рассказал адвокат Илья Ремесло, он пока не может обжаловать этот вердикт в городском суде, поскольку мотивировочная часть решения Смольнинского суда до сих пор не готова.

Напомним, заявитель требовал признать незаконным действия (бездействие) Смольного в связи с появлением памятной доски человеку, несущему ответственность за преступления времен Второй Мировой войны в отношении граждан СССР. Однако суд отклонил иск на том основании, что власти Петербурга не принимали никаких решений об установке доски, а значит, по мнению суда, не могут и отвечать перед законом в связи с ее появлением.

Как заметил Илья Ремесло, в ходе процесса в Смольнинском суде по иску Кузнецова звучали «довольно циничные вопросы о том, каким образом мемориальная доска Маннергейму нарушает права и достоинство моего заявителя».

«Хотим посмотреть в лицо суду, который такие же вопросы будет задавать жителю блокадного Ленинграда», — добавил адвокат.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, прокуратура Санкт-Петербурга подтвердила, что при установке доски требования городского закона о мемориальных досках не соблюдены.

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга в начале августа официально зафиксировала факт несанкционированного появления памятной доски Маннергейму и передала соответствующий акт и документы фотофиксации комитету по культуре.

Однако, вместо снятия доски распоряжением главы комитета по культуре 5 сентября была создана «комиссия по проведению проверки обстоятельств, изложенных в акте обследования Администрации Центрального района Санкт-Петербурга».

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6 октября истекает срок, отведенный на проверку «по факту обнаружения на фасаде здания» Военной академии материально-технического обеспечения «объекта внешнего благоустройства» в виде мемориальной доски Маннергейму. После чего, не позже 14 октября, комиссия должна представить результат своей работы в виде справки.