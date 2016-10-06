Вильнюс, 6 октября, 2016, 16:31 — ИА Регнум. Премьер Литвы Альгирдас Буткявичюс сегодня, 6 октября, говоря о приближающихся выборах, отметил, что высокой активности избирателей можно будет радоваться, если к избирательным урнам подойдут от 49% до 54% всех граждан с избирательным правом, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 6 октября.

geralt Пятьдесят процентов

«Если молодежь будет принимать активное участие, что мы вчера видели в Вильнюсском самоуправлении, то активность может достигать 52%», — сказал глава правительства в эфире радиостанции Žinių radijаs.

Комментируя опрос о результатах деятельности правительства, Буткявичюс отметил, что после того, как началась предвыборная кампания, и усилились эмоции, в некоторых странах социологических опросы вообще не проводятся из-за недостаточной объективности.

На вопрос о ходе европейского проекта железнодорожной колеи Rail Baltica Буткявичюс ответил, что на данный момент выясняется, на самом ли деле Литва и Lietuvos geležinkeliai — последние, кто не подписал соглашение.

Как отмечает литовское агентство BNS на прошлой неделе компания Lietuvos geležinkeliai сообщила, что не поддерживает соглашение по конкурсам Rail Baltica — она якобы хотела сама в них участвовать, а сейчас у нее нет такого права, потому что она является акционером совместного предприятия. Ни представители Министерства транспорта, ни представители Rail Baltica пока не ответили на вопрос, подпишет ли договор глава компании Стасис Дайлидка.