Москва, 6 октября, 2016, 16:20 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Евгений Зиничев переведен на другую работу по его просьбе. Как сообщил сегодня, 6 октября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, такое решение принял Владимир Путин.

kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Антоном Алихановым

Исполнять обязанности главы регионы будет премьер-министр областного правительства Антон Алиханов. По словам Пескова, просьба Зиничева была связана с его семейными обстоятельствами и «президент удовлетворил эту просьбу».

Указ о назначении Алиханова, отметил пресс-секретарь российского президента, «будет подписан в ближайшее время».

Зиничева был назначен и.о.губернатора Калининградской области в июле текущего года после отставки прежнего руководителя региона Николая Цуканова. Антон Алиханов родился в 1986 году в Сухуми, окончил Всероссийскую государственную налоговую академию Министерства финансов РФ по специальностям «финансы и кредит» и"юриспруденция». Работал в Министерстве юстиции РФ, Министерстве промышленности и торговли РФ.

В 2015 году был назначен заместителем председателя правительства Калининградской области.