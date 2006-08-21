Париж, 6 октября, 2016, 16:14 — ИА Регнум. Предводитель Национального фронта Марин Ле Пен считает, что Евросоюз несёт ответственность за войну в Сирии, поскольку вместо борьбы с терроризмом Брюссель противостоит правительству в Дамаске. Об этом сообщает иранский англоязычный телеканал Press TV.

Алаксандр Горбаруков ИА REGNUM ИГИЛ

«Евросоюз сделал все возможное, чтобы свергнуть правительство Сирии, бросить страну в пучину страшной гражданской войны, обвиняя в происходящем Россию, которая на самом деле борется с ИГИЛ [запрещена в РФ — ИА REGNUM ]», — заявила она, выступая 5 октября на сессии Европейского парламента.

По словам Ле Пен, которая представляет право-консервативное крыло французского политического истеблишмента, критикующее саму идею евроинтеграции, официальный Брюссель «не в состоянии скрыть свою ответственность […] за то, что Ближний Восток оказался во власти абсолютно чудовищного хаоса».

«ЕС не предпринимает никаких реальных мер для борьбы с миграционным кризисом. Напротив, безответственная политика Брюсселя только увеличивает потоки беженцев», — считает лидер Народного фронта.

Ле Пен поддерживает Россию не только в вопросе сирийского урегулирования. «Учитывая исторические реалии, а также выбор, который был ясно выражен в результате референдума о присоединении, я в случае своего избрания признаю Крым российской территорией», — цитирует политика телеканал RT.