Минск, 6 октября, 2016, 16:05 — ИА Регнум. Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Узбекистан, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

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Президентский «Боинг» приземлился в аэропорту Самарканда. У трапа Лукашенко встретил исполняющий обязанности президента Узбекистана — премьер-министр Шавкат Мирзиеев. Лукашенко посетил кладбище «Хазрат Хизр», расположенное рядом с мемориальным комплексом Шахи Зинда, и возложил цветы на могилу Ислама Каримова.

«Шавкат Мирзиеев рассказал президенту Белоруссии об истории кладбища «Хазрат Хизр» и мемориального комплекса. Затем Александр Лукашенко направился во Дворец форумов, где возложил венок к фотографии Ислама Каримова. Здесь же глава государства пообщался с вдовой умершего президента Татьяной Каримовой и высказал ей свои соболезнования», — проинформировала пресс-служба президента Белоруссии о подробностях неожиданного «рабочего визита».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Узбекистана Ислам Абдуганиевич Каримов умер на 79-м году жизни. Согласно официальному сообщению властей республики, он умер 2 сентября в 20.55 по местному времени в результате острого нарушения кровообращения головного мозга в связи с перенесенным инсультом. Похороны состоялись 3 сентября в Самарканде, где покоятся его родители.