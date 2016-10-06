Вашингтон, 6 октября, 2016, 15:53 — ИА Регнум. Американский спекулянт-миллиардер Джордж Сорос заявил о «гуманитарной катастрофе исторических масштабов», которую Россия якобы устраивает в Сирии, и призвал граждан России и весь мир «не стоять в стороне», а остановить президента РФ Владимира Путина.

stephan roehl Джордж Сорос

По мнению Сороса, Путин «агрессивно пользуется вакуумом власти в Белом доме», наступившем в преддверии президентских выборов в ноябре, для того, чтобы поддержать «своего протеже» — президента Сирии Башара Асада.

«Мир становится свидетелем гуманитарной катастрофы исторических масштабов. Она происходит в Сирии. И устраивает ее президент России Владимир Путин в поддержку своего протеже Башара Асада», — говорится в сообщении Сороса на его официальном сайте.

«Я обращаюсь к народу России, Европы и остального мира: не стойте в стороне, бросьте клич и выразите свое недовольство. Проявление общественного мнения могло бы убедить Владимира Путина покончить с его гнусными преступлениями против человечности», — уверен Сорос.

Напомним, 9 сентября после длительных 15-часовых переговоров в Женеве, главы — российского МИД Сергей Лавров и американского Госдепа Джон Керри — подписали пять соглашений о перемирии в Сирии, большая часть из которых оказалась секретными. Подписав документы, Вашингтон предпринял целый ряд шагов по эскалации конфликта.

Сначала с воздуха самолетами ВВС США были атакованы сирийские позиции на важнейшем участке фронта возле Дейр эз-Зору, в результате которого погибло более 80 сирийских военных, а боевики ИГИЛ (организация запрещена в России), координируемые американскими советниками в их рядах, воспользовались этой атакой и на время заняли позиции сирийских войск. Затем американский беспилотник расстрелял гуманитарную колонну ООН, в чем американская партия войны немедленно обвинила Сирию и Россию.

3 октября власти США в одностороннем порядке прервали политико-военные контакты с РФ по установлению перемирия в Сирии. МИД РФ заявил, что США не выполнили ключевые договоренности для облегчения гуманитарной ситуации жителей Алеппо. И, не сумев выполнить эти договоренности, которые сами же вырабатывали, пытаются переложить на кого-то ответственность.

США же как через официальных лиц Госдепартамента США и политиков, так и через СМИ, обвинили Россию в «невыполнении своих обязательств, предусмотренных соглашением о прекращении огня», а также в активизации авиаударов в г. Алеппо, контроль над которым с 2012 года оспаривается сирийской правительственной армией и террористами «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).