Екатеринбург, 6 октября, 2016, 14:48 — ИА Регнум. В Екатеринбурге строители, приехавшие на работу из Средней Азии, остались без зарплаты. Правоохранительные органы ведут проверку о возможной невыплате заработной плате строителям дома по улице Новгородцевой.

jarmoluk Строитель

Сегодня, 6 октября, состоялось совместное заседание представителей надзорного ведомства и ООО «МегаСтрой». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

«Завтра состоится ещё одно заседание, на которое приглашены представители генподрядчика строительства ООО «Екатеринбургская градостроительная компания». Прокуратура делает всё, чтобы как можно быстрее решить сложившуюся ситуацию», — сообщила пресс-секретарь прокуратуры Свердловской области Марина Канатова.

Ранее представитель Свердловской региональной ассоциации общественных объединений «Ассоциация национально-культурных объединений Свердловской области» Фарух Мирзоев сделал заявление о том, что застройщики имеют долг по зарплате перед строителями, большинство из которых являются трудовыми мигрантами, прибывшими в Екатеринбург из стран Средней Азии. По его словам, сумма долга превышает семь миллионов рублей. Также появилась информация о намерении рабочих проводить акции протеста вплоть до голодовки.

В свою очередь прокуратура Свердловской области организовала проверку в связи с возможной невыплатой заработной платы строителям. Надзорное ведомство намерено выяснить были ли заключены трудовые договора между фирмами-подрядчиками и строителями, а также имеется ли задолженность по заработной плате.

Отметим, что по словам Фаруха Мирзоева, общая сумма контрактов с рабочими составляет порядка 17 миллионов рублей, однако им был выплачен только аванс, а впоследствии строителей просто выгнали с объекта, так и не рассчитавшись с ними. Он также сообщил, что из-за сложившейся ситуации многое работники оказались в безвыходной ситуации и средств к существованию.