Москва, 6 октября, 2016, 14:19 — ИА Регнум. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил журналистам, что ситуация с безопасностью в аэропорту Каира (Египет) уже лучше и выразил надежду на возобновление авиасообщения с Египтом в 2016 году.

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По его словам, что осталось сделать — примерно понятно. «Еще некоторые системы безопасности нужно установить, они их уже заказали, просто еще не пришли они», — сказал Дворкович.

Он пояснил, что успеет ли египетская сторона установить их в октябре или нет — сказать сложно. Накануне министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что основное условие возобновления чартеров между Россией и Египтом — это установление автоматической системы биометрического доступа сотрудников в аэропортах Египта.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября министр транспорта РФ Максим Соколов посетил Египет, где он оценил конструктивные изменения, но заявил, что говорить о восстановлении авиасообщения с Россией пока преждевременно. Была достигнута договоренность, что возобновление полётов в Египет начнется с регулярных рейсов в аэропорт Каира.

Напомним, авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в ноябре 2015 года после того, как террористы взорвали пассажирский самолет с российскими туристами, вылетевший из египетского курорта Шарм-эш-Шейх. Погибли 224 человека.